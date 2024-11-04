У Тернопільській області судитимуть 4 офтальмологів, через дії яких частково чи повністю осліпли 18 пацієнтів.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури направили до суду обвинувальні акти у кримінальних провадженнях щодо трьох лікарів та завідувача офтальмологічного відділення районної лікарні.

“У залежності від вчинених дій їм інкриміновано неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворих, одержання неправомірної вигоди та службову недбалість (ч. 1 ст. 140, ч. 4 ст. 368-4, ч. 2 ст. 367 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що завідувач відділення однієї з районних лікарень збував пацієнтам препарат, заборонений для використання в Україні, який не призначений для лікування в офтальмології.

За його вказівкою троє лікарів з березня 2022 року по лютий 2023 року вводили цей препарат пацієнтам. Кожен з них неправомірно одержав від пацієнтів від 8 до 34 тис. грн за введення препарату.

Внаслідок таких дій постраждали 18 пацієнтів: 15 з них повністю втратили зір на одне око, а троє – на обидва ока. Через ускладнення семи пацієнтам довелося видалити око хірургічним шляхом.