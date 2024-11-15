У спеціалізованому закладі для дітей на Тернопільщині зафіксували серйозні порушення. Зокрема, над дітьми вчинялося сексуальне насилля та залякування, а умови в закладі не відповідають вимогам.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що моніторингова група Офісу Омбудсмана спільно з представниками Національної соціальної сервісної служби та громадянського суспільства, Української мережі за права дитини та Фонду “Голоси дітей”, провела позаплановий візит до одного із закладів для дітей на Тернопільщині. Візит був спричинений скаргою на гарячу лінію щодо фактів насильства над дітьми.

“Результати цих моніторингових візитів уже були представлені на пресконференції, а також окремо я наголошував, на важливість виконанням державними органами моїх подань, як Уповноваженого”, — йдеться у повідомленні.

Виявлені порушення

Моніторингова група задокументувала:

Сексуальне насильство: зафіксовано свідчення дітей, ведеться перевірка фактів.

зафіксовано свідчення дітей, ведеться перевірка фактів. Неналежний контроль: відсутня система обліку присутності учнів у закладі. Адміністрація та вчителі не знають, скільки дітей має бути на уроках і де вони перебувають у разі відсутності.

відсутня система обліку присутності учнів у закладі. Адміністрація та вчителі не знають, скільки дітей має бути на уроках і де вони перебувають у разі відсутності. Психологічний тиск: дітей залякують примусовим поміщенням у психіатричні установи, ображають і навіть штовхають.

дітей залякують примусовим поміщенням у психіатричні установи, ображають і навіть штовхають. Невідповідне медичне забезпечення: ліки, включно з психотропами, видають без призначень лікарів. Заклад не має угод із медустановами для контролю за лікуванням і здоров’ям дітей, а в особових справах дітей немає низки важливих документів і актуальних висновків про стан їхнього здоров’я та розвиток.

ліки, включно з психотропами, видають без призначень лікарів. Заклад не має угод із медустановами для контролю за лікуванням і здоров’ям дітей, а в особових справах дітей немає низки важливих документів і актуальних висновків про стан їхнього здоров’я та розвиток. Відсутність кваліфікованих спеціалістів: попри статус спеціалізованого закладу та велику кількість дітей з особливими освітніми потребами, у школі немає корекційних педагогів, логопеда, дефектолога, масажиста та інших необхідних спеціалістів.

попри статус спеціалізованого закладу та велику кількість дітей з особливими освітніми потребами, у школі немає корекційних педагогів, логопеда, дефектолога, масажиста та інших необхідних спеціалістів. Недостатнє забезпечення: діти не отримують необхідних засобів гігієни, одягу, іграшок. Під час візиту монітори виявили гуманітарну допомогу, яка є в закладі понад рік, проте засоби особистої гігієни до дітей протягом року так і не дійшли. Та ж ситуація з іменними новорічними подарунками.

діти не отримують необхідних засобів гігієни, одягу, іграшок. Під час візиту монітори виявили гуманітарну допомогу, яка є в закладі понад рік, проте засоби особистої гігієни до дітей протягом року так і не дійшли. Та ж ситуація з іменними новорічними подарунками. Погані умови проживання: діти проживають у кімнатах, які давно потребують ремонту й заміни зламаних меблів.

діти проживають у кімнатах, які давно потребують ремонту й заміни зламаних меблів. Неналежне харчування: у харчоблоці зберігаються продукти з невідомим терміном придатності. Одна дитина, яка має алергію на окремі продукти, увечері часто залишається голодною, бо їй не пропонують альтернативу.

Лубінець зазначив, в навчальному класі для проведення занять з кулінарії був виявлений алкоголь у відкритому для дітей доступі. Керівництво закладу зазначило, що діти не використовують навчальну кімнату, а її використовує виключно персонал як власну їдальню. За словами вихованців закладу, працівники школи неодноразово організовували там власні “святкування”.

Дмитро Лубінець наголосив на необхідності негайного усунення порушень і забезпечення безпечних умов для дітей.