На Тернопільщині виникла пожежа на резервуарі з паливно-мастильними матеріалами внаслідок ворожої атаки

Про наслідки пожежі в Телеграмі повідомив міський голова Сергій Надал.

Сигнал тривоги прозвучав о 1:32. Сигнал про відбій повітряної тривоги був о 2:59.

“До уваги тернополян, які проживають на масивах Дружба, Кутківці, Пронятин, Новий Світ, а також у Білій. Прохання міцно зачинити вікна, так як у повітрі може бути відчутний запах горілості після відбою”, — написав мер Тернополя о 3:55.

Відомо, що пожежа сталася внаслідок атаки ворога. Запалення сталося у резервуарі з паливно-мастильними матеріалами.

“Сьогодні близько 3 години ворог завдав удару по промисловому об’єкту в нашому місті. На місці працювали усі відповідні спецслужби. До гасіння пожежі залучили понад 90 рятувальників та понад 20 одиниць техніки. Також залучено 2 пожежні поїзди з Тернополя та Львова.

На щастя, ніхто з людей не постраждав. Станом на зараз перевищення шкідливих речовин у повітрі та воді не виявлено. Я дякую всім за оперативне реагування. Прошу тернополян обмежити перебування надворі, за можливості закрити вікна у приміщеннях, доки триває гасіння пожежі”, — прокоментував Маслей, начальник головного управління ДСНС на Тернопільщині.