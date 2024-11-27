Про це повідомили в Тернопільській ОВА.

“Протягом останньої доби вдалося вирішити низку технічних питань, що дозволило забезпечити роботу всіх об’єктів критичної та соціальної інфраструктури”, — йдеться у повідомленні.

Для стабілізації енергопостачання працюють над підключенням області до зовнішніх мереж сусідніх регіонів, а також використовують альтернативні джерела генерації та когенерації.

Водночас “Тернопільобленерго” запровадило графіки подачі електроенергії, які коригуватимуться залежно від наявних обсягів енергетичних ресурсів.

“Зобов’язано АТ “Тернопільобленерго” і голів громад спільно опрацьовувати графіки з урахуванням необхідності забезпечення функціонування об’єктів критичної інфраструктури, в тому числі і об’єктів промисловості з нерозривними технологічними циклами”, — додають в ОВА.

Споживачів закликають застосовувати режим заощадливого використання електроенергії на побутові цілі.