У селі Доброводи Тернопільського району правоохоронці затримали чоловіка у військовій формі, озброєного автоматичною зброєю, який кілька разів стріляв у напрямку людей.

Про це повідомила поліція Тернопільщини.

Попередньо відомо про двох загиблих, ще троє людей отримали поранення.

Близько 15:35 15 серпня до поліції надійшло повідомлення про стрілянину. На місце події негайно вирушили керівництво обласної поліції, співробітники управління карного розшуку ГУНП, представники інших оперативних і спеціалізованих служб, а також спецпризначенці.

Для пошуку чоловіка в області провели спеціальну операцію. Зловмисника вже затримали. Ним виявився 45-річний мешканець Житомирської області, повідомили правоохоронці.

Наразі з’ясовуються обставини події та вирішується питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.