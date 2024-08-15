Про це повідомила поліція Тернопільщини.
Попередньо відомо про двох загиблих, ще троє людей отримали поранення.
Близько 15:35 15 серпня до поліції надійшло повідомлення про стрілянину. На місце події негайно вирушили керівництво обласної поліції, співробітники управління карного розшуку ГУНП, представники інших оперативних і спеціалізованих служб, а також спецпризначенці.
Для пошуку чоловіка в області провели спеціальну операцію. Зловмисника вже затримали. Ним виявився 45-річний мешканець Житомирської області, повідомили правоохоронці.
Наразі з’ясовуються обставини події та вирішується питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.
Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.
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