Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
На Тернопільщині затримали військового, який за 5000 доларів США допомагав громадянину виїхати з території ТЦК. Йому повідомлено про підозру у зловживанні впливом.
Підозрюваний вимагав 5 тисяч доларів США у громадянина за допомогу у звільненні від військової служби та уникненні адміністративної відповідальності.
Після отримання грошей його затримали, і прокурори подали клопотання про обрання запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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