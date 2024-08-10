У Тернопільській області затримали військового, який за $5000 допомагав громадянину залишити територію ТЦК та уникнути адмінвідповідальності.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

На Тернопільщині затримали військового, який за 5000 доларів США допомагав громадянину виїхати з території ТЦК. Йому повідомлено про підозру у зловживанні впливом.

Підозрюваний вимагав 5 тисяч доларів США у громадянина за допомогу у звільненні від військової служби та уникненні адміністративної відповідальності.

Після отримання грошей його затримали, і прокурори подали клопотання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.