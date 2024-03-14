Як пишуть російські ЗМІ та представники влади, вночі “дрони ЗСУ” атакували Бєлгородську область росії.
Зокрема губернатор регіону В’ячеслав Гладков написав, що атаці піддалося селище Прохорівка. Два дрони “здійснили падіння з подальшою детонацією”.
Росіяни повідомляють про вибухи у Бєлгородській та Курській областях у ніч на 14 березня.
Як пишуть російські ЗМІ та представники влади, вночі “дрони ЗСУ” атакували Бєлгородську область росії.
Зокрема губернатор регіону В’ячеслав Гладков написав, що атаці піддалося селище Прохорівка. Два дрони “здійснили падіння з подальшою детонацією”.