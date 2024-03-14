Як пишуть російські ЗМІ та представники влади, вночі “дрони ЗСУ” атакували Бєлгородську область росії.

Зокрема губернатор регіону В’ячеслав Гладков написав, що атаці піддалося селище Прохорівка. Два дрони “здійснили падіння з подальшою детонацією”.