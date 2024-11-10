У неділю, 10 листопада, на півночі Молдови знайшли другий за добу безпілотник після масованої російської атаки дронів проти України.

Про це йдеться в повідомленні Генерального інспекторату поліції Молдови.

Молдовські правоохоронці виявили дрон в полі поблизу села Боросеній-Ной, що в Ришканському районі Молдови.

Правоохоронці огородили територію довкола місця падіння безпілотника, аби фахівці могли його дослідити.

У молдовській поліції також повідомили нові подробиці стосовно першого дрона, який сьогодні вранці впав на околицях села Фирледень.

“Після первинної експертизи було встановлено, що це був безпілотник типу “Шахед” російського виробництва, на якому не було жодної вибухівки. Попередньо, він був частиною хвилі ударів безпілотників, яких зазнала Україна минулої ночі”, – йдеться в повідомленні.

Додамо, що за даними Повітряних сил ЗС України у ніч на 10 листопада противник атакував Україну рекордною кількістю БпЛА.

Зі 145 запущених ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників невстановленого типу сили вдалося збити 62-х БпЛА у 13 областях країни. Ще 67 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, а 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ.