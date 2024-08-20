Під час аудиту, який провело Міністерство оборони України, на території однієї з військових частин у Києві було виявлено незаконне оформлення власності на храм.

Про це повідомило Міноборони.

За документами, власник цього нелегально зареєстрованого храму — релігійна організація, що має зв’язки з православною церквою Московському патріархату.

“Ці незаконні дії могли призвести до витоку інформації щодо переміщення військових підрозділів та техніки та створювали можливість доступу до території військової частини сторонніх цивільних осіб”, — зауважили у міністерстві.

У відповідь на ці порушення Міністерство оборони України спільно з Міністерством юстиції оперативно вжило заходів.

Храм передали до Служби військового капеланства Збройних сил України, де він забезпечуватиме релігійні потреби військових та їхніх сімей.