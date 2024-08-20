Про це повідомило Міноборони.
За документами, власник цього нелегально зареєстрованого храму — релігійна організація, що має зв’язки з православною церквою Московському патріархату.
“Ці незаконні дії могли призвести до витоку інформації щодо переміщення військових підрозділів та техніки та створювали можливість доступу до території військової частини сторонніх цивільних осіб”, — зауважили у міністерстві.
У відповідь на ці порушення Міністерство оборони України спільно з Міністерством юстиції оперативно вжило заходів.
Храм передали до Служби військового капеланства Збройних сил України, де він забезпечуватиме релігійні потреби військових та їхніх сімей.
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