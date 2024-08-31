Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Як зазначається, російський державний фонд «Громадська думка» опублікував 30 серпня результати опитування, проведеного 25 серпня, яке показало, що 28% респондентів висловили обурення або невдоволення діями російської влади за останній місяць. Під час опитувань, проведених фондом 11 серпня і 28 липня, цей показник становив 25% і 18% відповідно.
За даними аналітиків, рівень невдоволення не був таким високим з часу опитування, проведеного в листопаді 2022 року, після першого місяця непопулярної часткової мобілізації в Росії.
Водночас російський державний Центр вивчення громадської думки (ДЦВГД) зазначив, що рейтинг Путіна впав на 3,5 відсотка – до 73,6 відсотка – в період з 12 по 18 серпня. За даними ISW, це рекордне падіння навіть серед кремлівських соціологів від моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Останнє опитування ДЦВГД, оприлюднене 30 серпня, засвідчило додаткове падіння рейтингу підтримки Путіна на 1,2 відсотка – до 72,4 відсотка – в період з 19 по 25 серпня.
«Ці опитування російських державних соціологічних агентств не свідчать про особливо виражене невдоволення і не є достовірним відображенням реальних настроїв у російському суспільстві. Опитування, однак, свідчать про те, що Кремль визнає, що він має прийняти, що суспільне невдоволення зросло після початку вторгнення України в Курську область», – йдеться у звіті ISW.
На думку аналітиків, Кремль, імовірно, сподівається, що обмежене визнання суспільного невдоволення захистить його від звинувачень у тому, що він ігнорує стурбованість російського суспільства через операцію ЗСУ у Курській області.
«Схоже, Кремль розпочав складну інформаційну кампанію, спрямовану на виправдання перед своєю внутрішньою аудиторією того, чому Росія віддає перевагу продовженню наступальних операцій на сході України, а не терміновому видворенню українських військ з Курської області, і обмежене визнання невдоволення може бути частиною цієї кампанії», – зазначається у звіті ISW.
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