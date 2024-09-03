Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Там наголосили, що збройні сили РФ «систематично та цинічно» порушують норми міжнародного гуманітарного права. Сьогодні, 3 вересня, у Telegram оприлюднили інформацію щодо ймовірного розстрілу представниками російського війська українських військовослужбовців.

У повідомленні вказано, що троє військових однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підібралися окупанти. росіяни поклали їх обличчям на землю, після чого майже відразу розстріляли у спину.

Правоохоронці наголосили, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Наразі поширені дані перевіряють — триває низка слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення усіх обставин.

Досудове розслідування проводять за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).