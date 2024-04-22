Кров здавали працівники фейкових держустанов, при тому кожна установа отримала план зі здачі.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема до здачі залучались працівники шкіл, дитсадків й РОА. За участь в акції ворог обіцяє вихідні й грошову винагороду, натомість за відмову працівникам погрожували штрафними санкціями.

Центр національного спротиву зауважує. Що всі, хто допомагає ворогу проводити такі дії понесуть відповідальність після деокупації нашої землі.