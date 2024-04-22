Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зокрема до здачі залучались працівники шкіл, дитсадків й РОА. За участь в акції ворог обіцяє вихідні й грошову винагороду, натомість за відмову працівникам погрожували штрафними санкціями.
Центр національного спротиву зауважує. Що всі, хто допомагає ворогу проводити такі дії понесуть відповідальність після деокупації нашої землі.
Відомо, що державні установи окупантів на ТОТ отримали план зі здачі крові для працівників. Проте водночас росіяни залучали до такої акції робітників шкіл і дитсадків, обіцяючи за участь грошову винагороду й вихідні. У разі відмови – ворог погрожував людям штрафними санкціями.
“Центр національного спротиву зауважує, що всі, хто допомагає ворогу проводити такі дії понесуть відповідальність після деокупації нашої землі”, – акцентують у повідомленні.
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