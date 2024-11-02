Впродовж вересня-жовтня окуповані райони півдня України стикаються з гострим дефіцитом прісної води. На території окупованої Запорізької, Херсонської областей та в Криму стрімко пересихають водосховища, річки та ставки.

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.

Зокрема, у Бердянську через обміління річки Берда місцева влада обмежує водопостачання до двох разів на добу. Бердянське водосховище, яке є основним джерелом води для міста, поступово зникає. Аналіз супутникових даних показує, що зниження рівня води складає до 1–2 см на добу, й наразі рівень води сягнув критичних 19 метрів.

Схожа ситуація спостерігається й у Старокримському водосховищі, що забезпечує Маріуполь, де рівень води також критично знижується. В усіх ставках в радіусі 100 кілометрів довкола Маріуполя також спостерігається обміління.

Не типова засуха не оминула й окуповану Херсонщину. Серед іншого висохли озера Чорнянки, найбільше з яких мало площу понад 2 квадратних кілометри, майже зникли схожі водойми в селищі Бехтери, обміліли ставки в Нижніх Сірогозах, Новоолександрівці та знамените Рожеве, або Лемурійське озеро.

В Криму екологи підтверджують, що річки, зокрема ті, що забезпечували Партизанське і Чорноріченське водосховища, практично пересохли. До того ж вдвічі скоротилися запаси Керченського водосховища, міліють Загорське і Аянське водосховища.

Екологи попереджають, що виснаження водних ресурсів загрожує екосистемі регіону. Унаслідок надмірного використання річок у посушливу осінь водний баланс порушується, що посилює проблему водопостачання в селах Приазов’я та провокує зростання солоності в Азовському морі. Через це в морі фіксують збільшення популяції медуз, що може вплинути на рибні запаси та прибережну екологію.