На тимчасово окупованих територіях України росіяни навчають "вчителів" у школах, які стали центрами пропаганди.

Про це інформує ЦНС.

Окупанти на тимчасово окупованих територіях продовжують підготовку вчителів для шкіл, які виконують функцію пропаганди. Інструктори з російської групи “знаніє” акцентують увагу на зміні самоідентифікації дітей та формуванні “патріотизму” до Росії.

Згідно з міжнародним правом, свідома зміна самоідентифікації етнічної групи є ознакою геноциду, і всі, хто причетний до знищення українців, понесуть відповідальність, запевняє ЦНС.

Центр національного спротиву закликає повідомляти про зрадників за посиланням, аби ніхто з них не уникнув покарання. Анонімність звернень гарантована.