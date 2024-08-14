Про це інформує ЦНС.
Окупанти на тимчасово окупованих територіях продовжують підготовку вчителів для шкіл, які виконують функцію пропаганди. Інструктори з російської групи “знаніє” акцентують увагу на зміні самоідентифікації дітей та формуванні “патріотизму” до Росії.
Згідно з міжнародним правом, свідома зміна самоідентифікації етнічної групи є ознакою геноциду, і всі, хто причетний до знищення українців, понесуть відповідальність, запевняє ЦНС.
Центр національного спротиву закликає повідомляти про зрадників за посиланням, аби ніхто з них не уникнув покарання. Анонімність звернень гарантована.
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