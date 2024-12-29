Медичних працівників не ваблять навіть “щедрості” від окупаційної влади у вигляді надання житла українців, які виїхали з регіону.

Про це пише Центр національного спротиву (ЦНС).

“Через відмову більшості місцевих лікарів співпрацювати з ворогом окупанти не можуть справитись з кадровим дефіцитом на тимчасово окупованих територій Запорізької області”, — йдеться у повідомленні.

Місцева окупаційна адміністрація визнає проблему, що склалась, й зауважує, що ситуацію не рятує навіть “мотивація” у вигляді надавання житла українців, які залишили свої домівки й переїхали на непідконтрольні росіянам території.

За оцінками окупантів минулого року на ТОТ переїхало на постійну основу 40 лікарів, що менше ніж очікували в Кремлі.

Навесні ЦНС повідомляв, що окупанти привезли лікарів-гастролерів до Маріуполя. Ті прибули до міста з Тюмені та Санкт-Петербурга. Серед кола їх завдань – не лише праця у цивільних лікарнях, але й чергування у шпиталях. Також саме ці лікарі мали проводити огляди школярів з подальшим визначенням дітей, яких відправляють до таборів у РФ.