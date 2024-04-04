Голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що на ТОТ регіону після "виборів" президента РФ росіяни посилили фільтрацію населення та повідомив про плани ворога на "мобілізацію".

Про це Іван Федоров повідомив у Telegram.

“Наших людей будуть максимально направляти на лінію фронту, тих, хто знаходиться на ТОТ. Що також є знаковим: минулого року вони строкову службу відокремили для тимчасово окупованих територій, тож вони не проводили призов на ТОТ. В цьому році немає ніякої згадки про тимчасово окуповані території, тож вони там збираються проводити повний призов для строкової служби“, – зазначив очільник області.

За підрахунками кількості населення, яке перебуває на тимчасово окупованих територіях, росіяни можуть “мобілізувати” до свого війська близько 50 тис. жителів ТОТ Запорізької області.

“Складно відповісти, яка це буде кількість людей, але якщо ми говоримо про мобілізаційний потенціал на території тимчасово окупованої частини Запорізької області, то це 50 тис. людей, отже строковиків точно буде менше, але все одно вони будуть максимально забирати наших мешканців до свого рашистського війська“, – сказав Федоров.

Також він розповів, що на тимчасово окупованій частині області росіяни знову розгорнули мобільні блокпости, зокрема у Мелітополі, Бердянську, Токмаку. Голова ОВА додав, що людей зупиняють на вулиці, вимагають документи та перевіряють наявність на військовому обліку.

Продовжується і примусова паспортизація: люди, які ще не мають “документа”, з 1 липня для його одержання будуть вимушені складати іспити з історії та російської мови.