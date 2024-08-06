Про це повідомили у поліції Черкаської області.
За попередніми даними, вантажівка здійснила наїзд на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину.
Унаслідок цього довелося тимчасово перекрити рух автомобілів в напрямку Києва. У поліції повідомили, що патрульні забезпечують рух автівок у реверсному режимі. Також там закликали водіїв планувати свої поїздки завчасно.
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