На одній із ділянок траси «Київ — Одеса» у Черкаській області обвалився пішохідний міст. Через це рух трасою утруднений.

Про це повідомили у поліції Черкаської області.

За попередніми даними, вантажівка здійснила наїзд на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину.

Унаслідок цього довелося тимчасово перекрити рух автомобілів в напрямку Києва. У поліції повідомили, що патрульні забезпечують рух автівок у реверсному режимі. Також там закликали водіїв планувати свої поїздки завчасно.