Про це повідомила у Телеграмі Херсонська обласна військова адміністрація.
“У 37-річного чоловіка – мінно-вибухова травма, контузія та поранення ноги. Він самостійно звернувся до лікарні по допомогу”, – йдеться в повідомленні.
Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Телеграмі додав, що тілесні ушкодження чоловік отримав в результаті скиду вибухового пристрою з БПЛА окупантами РФ близько години тому. На момент атаки потерпілий перебував в автомобілі.
“Потерпілому надається необхідна медична допомога”, – зазначив Мрочко.
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