Російські окупанти скинули з безпілотника вибуховий пристрій на цивільний автомобіль у Херсоні, поранень зазнав водій.

Про це повідомила у Телеграмі Херсонська обласна військова адміністрація.

“У 37-річного чоловіка – мінно-вибухова травма, контузія та поранення ноги. Він самостійно звернувся до лікарні по допомогу”, – йдеться в повідомленні.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Телеграмі додав, що тілесні ушкодження чоловік отримав в результаті скиду вибухового пристрою з БПЛА окупантами РФ близько години тому. На момент атаки потерпілий перебував в автомобілі.

“Потерпілому надається необхідна медична допомога”, – зазначив Мрочко.