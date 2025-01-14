З 7 по 14 січня в Україні зафіксовано черговий етап підвищення цін на пальне. Залежно від мережі та виду пального, його вартість лише за 14 січня зросла на 0,20–2,50 грн/л.

Про це пише галузеве видання Enkorr із посиланням на дані цінового моніторингу Консалтингової групи “А-95”.

Причинами зростання називають підвищення акцизів з 1 січня, здорожчання гуртових цін на пальне та зниження курсу гривні.

Найбільше подорожчало дизельне пальне, акциз на яке зріс найбільше. Крім того, європейські котирування дизпального збільшувалися швидше, ніж на бензин, через зростання цін на нафту.

Середні ціни на пальне за тиждень:

Дизельне пальне : зросло на 65 копійок – до 53,77 грн/л.

: зросло на 65 копійок – до 53,77 грн/л. Бензин А-95 : додав 21 копійку – до 56,07 грн/л.

: додав 21 копійку – до 56,07 грн/л. Бензин А-95+: зріс на 16 копійок – до 59,26 грн/л.

У деяких мережах подорожчання було ще значнішим:

У VST, “Укр-Петроль”, “Олас”, “Автотранс” дизпальне подорожчало одразу на 2–2,30 грн/л.

У “Паралель” ціна дизпального зросла на 1–1,50 грн/л залежно від регіону.

Бензин А-95 найбільше подорожчав на АЗК “Олас” – на 1,49 грн, до 54,99 грн/л.

Автогаз:

Середня ціна автогазу за тиждень зросла на 46 копійок – до 36,28 грн/л. З початку року автогаз подорожчав на 90 копійок.

На АЗС “Авантаж” автогаз подорожчав на 1,50 грн – до 34,75 грн/л.

У мережах “Укрнафта”, Shell, Motto, BVS, Mango, VST, “Катрал” вартість зросла на 1–1,24 грн/л.

В інших мережах ціна автогазу підвищилася на 10–83 коп./л.

Фахівці прогнозують, що тенденція до зростання цін на пальне може зберігатися через акцизні зміни та коливання валютного курсу.

Байден заборонив буріння нафти та газу на великій частині узбережжя США: Трамп заявив, що скасує це рішення