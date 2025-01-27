Про це повідомив науковець і начальник науково-дослідного відділу Національного парку “Тузлівські лимани” Іван Русєв.
За словами Русєва, фахівці протягом трьох днів перевіряли узбережжя Чорного моря (приблизно 40 кілометрів пересипу) у межах національного парку, щоб виявити ділянки, забруднені мазутом.
“Знайдено одну ділянку протяжністю 200 метрів завширшки 30-70 сантиметрів свіжовикинутого у неділю (26 січня – ред.) мазуту дрібних фракцій розміром 3-4 міліметри”, – зазначив науковець.
Проби мазуту було направлено на дослідження в одеську лабораторію. Наразі на території Тузлівських лиманів не залишилось ділянок, забруднених мазутом, однак науковці не виключають, що він може знову з’явитись, оскільки мільйони дрібних фракцій все ще дрейфують у водах Північно-західної частини Чорного моря.
Крім того, на березі було виявлено забруднену мазутом червоношию гагару — рідкісного птаха, занесеного до Червоної книги України.
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