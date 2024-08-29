Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України на своїй сторінці у Фейсбуці.
“Сьогодні вночі силами та засобами ВМС ЗС України було знищено чергову морську міну, яку винесло на узбережжя Одеської області. Виявлений боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву”, – йдеться у дописі.
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