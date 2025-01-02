Про це повідомив Павло Вишебаба.
За словами Вишебаби, під час виконання завдання військові помітили, що літеру “П” відкинуло на узбіччя дороги. Він вирішив зберегти уламок і забрав його з собою. На думку військового, цей елемент стели має стати експонатом у майбутньому музеї, присвяченому російсько-українській війні.
“Такі уламки історії, на мій погляд, належать українській нації і їх не можна виставляти на аукціон. Завелика ціна платиться за те, щоб місто залишилось на мапі саме таким, як ці літери: жовто-блакитним”, – написав Вишебаба.
На думку Павла Вишебаби, подібні уламки історії є важливими для збереження національної ідентичності та пам’яті про боротьбу за незалежність. Він також звернувся із закликом підтримати оборону Покровська, підкресливши, що кожна допомога є надзвичайно важливою в умовах війни.
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