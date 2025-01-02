На в’їзді до Покровська, що на Донеччині, 2 січня була зруйнована жовто-синя стела, яка слугувала символом українського міста.

Про це повідомив Павло Вишебаба.

За словами Вишебаби, під час виконання завдання військові помітили, що літеру “П” відкинуло на узбіччя дороги. Він вирішив зберегти уламок і забрав його з собою. На думку військового, цей елемент стели має стати експонатом у майбутньому музеї, присвяченому російсько-українській війні.

“Такі уламки історії, на мій погляд, належать українській нації і їх не можна виставляти на аукціон. Завелика ціна платиться за те, щоб місто залишилось на мапі саме таким, як ці літери: жовто-блакитним”, – написав Вишебаба.

На думку Павла Вишебаби, подібні уламки історії є важливими для збереження національної ідентичності та пам’яті про боротьбу за незалежність. Він також звернувся із закликом підтримати оборону Покровська, підкресливши, що кожна допомога є надзвичайно важливою в умовах війни.