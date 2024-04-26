Георгій Біркадзе — політичний та економічний експерт, бізнесмен та колишній голова Броварської райдержадміністрації Київської області.

Його запросили в якості гостя дати коментар в ефірі телемарафону “Єдині новини” з приводу другого траншу з погодженої програми макрофінансової допомоги Ukraine Facility від ЄС обсягом 1,5 млрд євро, які Україна отримає вже наступного тижня.

Експерт зазначив, що Україна робить все, аби зміцнювати обороноздатність держави. Після цього прозвучала фраза з приводу фортифікаційних споруд: