Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що відбудова може зайняти близько ста років через масштаби руйнувань, спричинених російським вторгненням.

Про це він повідомив під час пресконференції.

“Ви дивитесь на деякі з цих міст, де немає жодної будівлі. Ті прекрасні вежі, ті прекрасні будівлі, які мали тисячолітню або двотисячолітню історію, зараз лежать зруйновані. Вони були дуже міцними, але їх рознесено вщент”, – заявив Трамп.

Колишній президент США зазначив, що навіть через тривалий час відбудова не зможе повернути ці міста до їхньої первісної величі.

“Це 100-річна відбудова, і ви ніколи не зможете відновити все так, як було. Як шкода, цього не повинно було статися. Якби я був президентом, цієї війни не було б”, – наголосив президент.

Він підкреслив, що війна, яка спричинила такі катастрофічні наслідки, була б уникнена за його адміністрації, натякаючи на свій підхід до дипломатичних відносин із Росією.