Країни «Великої сімки» та інші союзники з початку повномасштабного вторгнення РФ зібрали понад 4 мільярди доларів для відновлення енергетичної інфраструктури України.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає «Укрінформ».

«Ми впродовж останніх двох років працювали над мобілізацією ресурсів для України, для її народу, щоби забезпечити їм необхідні енергоносії, і щоби країна могла постачати електрику людям», — зазначив Блінкен.

Зокрема, за його словами, лише за минулий місяць Німеччина, Нідерланди та кілька інших країн оголосили про нові внески. У червні віцепрезидентка США Камала Гарріс анонсувала виділення 500 мільйонів доларів на енергетичні потреби, а в серпні Сполучені Штати збільшили цей внесок на ще 300 мільйонів доларів, довівши загальну допомогу у секторі до 1,8 мільярда доларів.

Блінкен підкреслив, що Путін намагається використати енергетичний сектор та холод як зброю для тиску на Україну.

«Ми знаємо, що майбутня зима буде складною, тому наші країни щодня працюють разом, щоби надати Україні те, що їй потрібно, аби пережити зиму», — додав він.

Також Блінкен зазначив, що на міністерському засіданні у Нью-Йорку обговорюватимуть поточну ситуацію та плани на найближче майбутнє для відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої російськими атаками.