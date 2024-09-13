До річки Сейм з цукрового заводу в Курській області потрапило близько 5600 тонн забрудненої води. Тепер на відновлення екосистем річок Сейм та Десна потрібно 2-3 роки.

Про це під час пресконференції 12 вересня заявили директор Інституту гідробіології НАН України Сергій Афанасьєв та директор УкрГМІ ДСНС та НАН України Володимир Осадчий, передає Міністерство захисту довкілля.

Осадчий розповів, що обсяг забрудненої води, яка потрапила в Сейм, оцінили за допомогою супутникових знімків. За його словами, забруднення за декілька годин знищило весь розчинений кисень у воді, що призвело до мору риби.

Водночас Афанасьєв навів приклад з екологічною катастрофою на Дністрі у 1983 році, коли внаслідок прориву ґрунтової дамби Стебницького хвостосховища упродовж 500 км річки загинуло все живе. Він додав, що на незарегульованих річках відновлення може відбутися за декілька років.

У Міндовкілля заявили, що спільно із науковцями, представниками Держводагентства та інших залучених органів опрацьовують найоптимальніші заходи для відновлення екосистем та природної якості води в річках.

У Держрибагентстві 27 серпня повідомили про забруднення росіянами річки Сейм. Перевищення вмісту шкідливих речовин, зокрема амонію, зафіксували в Сеймі на Сумщині та Чернігівщині.