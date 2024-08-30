Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 613 590 (+1200) осіб,
  • танків ‒ 8574 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16 722 (+23) од,
  • артилерійських систем – 17 572 (+23) од,
  • РСЗВ – 1175 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 940 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 453 (+84),
  • крилаті ракети ‒ 2556 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23 763 (+57) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2967 (+2) од.

Дані уточнюються.