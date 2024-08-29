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Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1200 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 8571 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16699 (+18) од,
  • артилерійських систем – 17549 (+27) од,
  • РСЗВ – 1174 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 939 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14369 (+21),
  • крилаті ракети ‒ 2556 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23706 (+52) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2965 (+15).

Дані уточнюються.