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Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1200 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 8571 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16699 (+18) од,
- артилерійських систем – 17549 (+27) од,
- РСЗВ – 1174 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 939 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14369 (+21),
- крилаті ракети ‒ 2556 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23706 (+52) од,
- спеціальна техніка ‒ 2965 (+15).
Дані уточнюються.