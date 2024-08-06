Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 6 серпня 2024 року становлять близько 585 тисяч 140 осіб, зокрема 1050 осіб - за минулу добу.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

Крім того, Сили оборони України знищили 8421 (+4) російських танків, бойових броньованих машин – 16294 (+8), артилерійських систем – 16384 (+39), РСЗВ – 1138 (+0), засобів ППО – 910 (+0) , літаків – 365 (+0), гелікоптерів – 326 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13158 (+36), крилатих ракет – 2420 (+6), кораблів / катерів – 28 (+0), підводних човнів – 1 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 22148 (+54), спеціальної техніки – 2738 (+1).

Як повідомлялося, підрозділи ППО Сухопутних військ за тиждень знищили 217 засобів повітряної розвідки та нападу противника, загалом за липень – 446.