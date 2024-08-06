Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.
Крім того, Сили оборони України знищили 8421 (+4) російських танків, бойових броньованих машин – 16294 (+8), артилерійських систем – 16384 (+39), РСЗВ – 1138 (+0), засобів ППО – 910 (+0) , літаків – 365 (+0), гелікоптерів – 326 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13158 (+36), крилатих ракет – 2420 (+6), кораблів / катерів – 28 (+0), підводних човнів – 1 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 22148 (+54), спеціальної техніки – 2738 (+1).
Як повідомлялося, підрозділи ППО Сухопутних військ за тиждень знищили 217 засобів повітряної розвідки та нападу противника, загалом за липень – 446.
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