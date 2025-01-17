Про це повідомили білоруські видання “Зеркало“, “Наша Ніва”
Марія Зайцева була відома своєю участю в протестах у Мінську проти результатів президентських виборів 2020 року.
Як зазначає “Белсат“, Марію Зайцеву багато хто запам’ятав за фото, зроблене 9 серпня 2020 року в Мінську під час протестів проти фальсифікацій на виборах у Білорусі. Тоді вона була поранена шумовою гранатою, знепритомніла й отримала три гумові кулі в ногу. Після цього Марія перенесла кілька операцій у Білорусі та була направлена на лікування до Чехії.
З початком повномасштабного вторгнення Росії вона вирішила приєднатися до захисників України.
Друзі Зайцевої підтвердили виданню її загибель. Як пишуть журналісти, дівчина загинула в боях під Бахмутом, де воювала у складі 2-го Інтернаціонального легіону. 16 січня їй виповнилося 24 роки, а 17-го вранці вона померла.
“В Україні загинула 24-річна білоруська дівчина-доброволець Марія Зайцева. Після початку війни вона приєдналася до захисників України”, — повідомляє “Наша Ніва”.
Нагадаємо, Російська окупаційна армія завдала удару по навчальному закладу та житловій забудові у місті Кривий Ріг. Унаслідок атаки загинули та постраждали люди.