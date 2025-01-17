Про це повідомили білоруські видання “Зеркало“, “Наша Ніва”

Марія Зайцева була відома своєю участю в протестах у Мінську проти результатів президентських виборів 2020 року.

Як зазначає “Белсат“, Марію Зайцеву багато хто запам’ятав за фото, зроблене 9 серпня 2020 року в Мінську під час протестів проти фальсифікацій на виборах у Білорусі. Тоді вона була поранена шумовою гранатою, знепритомніла й отримала три гумові кулі в ногу. Після цього Марія перенесла кілька операцій у Білорусі та була направлена на лікування до Чехії.

З початком повномасштабного вторгнення Росії вона вирішила приєднатися до захисників України.

Друзі Зайцевої підтвердили виданню її загибель. Як пишуть журналісти, дівчина загинула в боях під Бахмутом, де воювала у складі 2-го Інтернаціонального легіону. 16 січня їй виповнилося 24 роки, а 17-го вранці вона померла.