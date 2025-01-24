Про це повідомляє австрійська газета Österreich, з посиланням на Міністерство закордонних справ Австрії.
“В Україні загинув громадянин Австрії. Це підтвердили у МЗС Австрії у відповідь на запит oe24”, — йдеться у повідомленні.
Першою про смерть добровольця повідомила його українська подруга в Instagram, опублікувавши фото загиблого.
Вона зазначила, що Ріхард, який нещодавно відсвяткував своє 30-річчя, з початку війни підтримував Україну та її народ.
“Він любив свою батьківщину (йдеться, вочевидь, про Австрію – ред.) та свою сім’ю, але з початку великої війни він став на підтримку моєї сім’ї (тобто, України – ред.)”, — написала вона.
За попередніми даними, доброволець загинув під час атаки дрона.
Як повідомляє Österreich, Ріхард С. був членом ультраправого “Ідентитарного руху” в Австрії і брав участь у кількох його акціях, зокрема в Граці.
- Трійнята отримали посмертну відзнаку батька в день свого народження
- У Вовчанську загинув 68-річний воїн ГУР Костянтин Жук, прикриваючи відхід побратимів
- Була снайперкою на Донечинні та хотіла помститись за Мінськ: з’явились подробиці загибелі 24-річної білоруски