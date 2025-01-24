В Україні загинув 30-річний громадянин Австрії, який добровільно приєднався до боротьби за Україну.

Про це повідомляє австрійська газета Österreich, з посиланням на Міністерство закордонних справ Австрії.

“В Україні загинув громадянин Австрії. Це підтвердили у МЗС Австрії у відповідь на запит oe24”, — йдеться у повідомленні.

Першою про смерть добровольця повідомила його українська подруга в Instagram, опублікувавши фото загиблого.

Вона зазначила, що Ріхард, який нещодавно відсвяткував своє 30-річчя, з початку війни підтримував Україну та її народ.

“Він любив свою батьківщину (йдеться, вочевидь, про Австрію – ред.) та свою сім’ю, але з початку великої війни він став на підтримку моєї сім’ї (тобто, України – ред.)”, — написала вона.

За попередніми даними, доброволець загинув під час атаки дрона.

Як повідомляє Österreich, Ріхард С. був членом ультраправого “Ідентитарного руху” в Австрії і брав участь у кількох його акціях, зокрема в Граці.