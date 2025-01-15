Про це повідомило Міністерство закордонних справ Індії, передає Sky News.
Уряд Індії під керівництвом прем’єр-міністра Нарендри Моді заявив, що рішуче працює над цією ситуацією з російською владою та посольством Росії в Нью-Делі.
Міністерство підкреслило необхідність швидкої демобілізації індійців, яких завербувала Росія.
“Ми працюємо з російською владою для якнайшвидшого транспортування останків до Індії. Ми також домагаємося якнайшвидшої демобілізації та репатріації до Індії пораненого“, — зазначили в МЗС Індії.
Видання нагадує, після торішніх втрат індійців на війні, Нью-Делі закликав російську армію припинити вербування громадян Індії та порадив усім, хто планує працювати в Росії, бути обачними.
У вересні Міністерство закордонних справ Індії повідомило, що близько 45 індійців вже демобілізували з лав російської армії, і ще 50 осіб перебувають у процесі звільнення.
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