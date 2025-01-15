Російські війська завербували громадянина Індії, який загинув на війні в Україні. Ще один індієць отримав поранення і наразі перебуває на лікуванні в Москві.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Індії, передає Sky News.

Уряд Індії під керівництвом прем’єр-міністра Нарендри Моді заявив, що рішуче працює над цією ситуацією з російською владою та посольством Росії в Нью-Делі.

Міністерство підкреслило необхідність швидкої демобілізації індійців, яких завербувала Росія.

“Ми працюємо з російською владою для якнайшвидшого транспортування останків до Індії. Ми також домагаємося якнайшвидшої демобілізації та репатріації до Індії пораненого“, — зазначили в МЗС Індії.

Видання нагадує, після торішніх втрат індійців на війні, Нью-Делі закликав російську армію припинити вербування громадян Індії та порадив усім, хто планує працювати в Росії, бути обачними.

У вересні Міністерство закордонних справ Індії повідомило, що близько 45 індійців вже демобілізували з лав російської армії, і ще 50 осіб перебувають у процесі звільнення.