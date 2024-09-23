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На війні в Україні загинув колишній ірландський рейнджер Роберт Діган

У війні за Україну загинув 29-річний Роберт Діган, колишній рейнджер ірландської армії.

Понеділок, 23 вересня 2024, 13:15

Роберт Діган

Про це повідомляє Irish Times.

Роберт Діган з Ньюбріджа, графство Ко-Кілдер, отримав смертельне поранення на фронті в Україні минулого четверга. Наразі незрозуміло, чи були знайдені його останки українськими побратимами, хоча кілька джерел в Ірландії повідомили, що пошукові роботи, ймовірно, тривають.

Як зазначає видання, хоча Діган не мав жодних зв’язків з Україною до російського вторгнення у лютому 2022 року, він твердо вірив у необхідність перемоги над Росією.

Роберт Діган, колишній ірландський рейнджер, був відомий як принципова і рішуча людина, яка прагнула воювати на боці України.

Після серйозного поранення в жовтні 2022 року, коли його автомобіль підірвався на міні, він втратив око та пройшов реабілітацію в Ірландії. Незважаючи на це, Діган повернувся в Україну на початку 2024 року і приєднався до підрозділу спеціального призначення “Стугна”. Він загинув, прикриваючи відступ своєї команди під час боїв із російськими військами.

Відомо, що Роберт Діган пов’язав своє життя з військовою справою ще 11 років тому, коли вступив до лав збройних сил Ірландії й отримав бажане місце у крилі армійських рейнджерів у 2017 році.

Теги: Війна в Україні, доброволець, Ірландія, російсько-українська війна, смерть

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