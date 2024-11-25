Про це повідомляє Yle із посиланням на організацію Your Finnish Friends, яка надає допомогу добровольцям.

Зазначається, що “Сіпа” служив медиком у складі 1-го піхотного взводу Іноземного легіону Збройних Сил України. За даними організації, це вже шостий громадянин Фінляндії, який загинув під час війни в Україні.