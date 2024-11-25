Про це повідомляє Yle із посиланням на організацію Your Finnish Friends, яка надає допомогу добровольцям.
Зазначається, що “Сіпа” служив медиком у складі 1-го піхотного взводу Іноземного легіону Збройних Сил України. За даними організації, це вже шостий громадянин Фінляндії, який загинув під час війни в Україні.
“Сіпа відмовився від усього свого майна, щоб потрапити до України та захищати її, попри сильний опір своєї матері. У Сіпи була мета, і він не відступив від неї”, — написала організація про загиблого.
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