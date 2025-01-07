Про це повідомила його родина у коментарі для BBC.
Джордан служив медиком на фронті. Родина добровольця висловила гордість за його “прагнення допомагати іншим та переконання, що його дії мають значення”.
“Він був життєрадісним сином, онуком, братом, племінником, кузеном та другом для багатьох. Усі, хто його знав, сумуватимуть за ним”, — зазначили рідні.
Уряд Великої Британії підтвердив, що наразі контактує з українською стороною для з’ясування обставин загибелі шотландця.
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