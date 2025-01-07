26-річний доброволець із Шотландії Джордан Маклаклен, який долучився до Збройних сил України у 2022 році після періоду волонтерства, загинув на передовій.

Про це повідомила його родина у коментарі для BBC.

Джордан служив медиком на фронті. Родина добровольця висловила гордість за його “прагнення допомагати іншим та переконання, що його дії мають значення”.

“Він був життєрадісним сином, онуком, братом, племінником, кузеном та другом для багатьох. Усі, хто його знав, сумуватимуть за ним”, — зазначили рідні.

Уряд Великої Британії підтвердив, що наразі контактує з українською стороною для з’ясування обставин загибелі шотландця.