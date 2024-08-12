Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1 080 військових.

Також українські захисники за добу знищили три танки, 5 бойових броньованих машин та 65 артилерійських систем.

Крім того, українські воїни ліквідували три РСЗВ, один засіб ППО, 73 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракетау 66 одиниць автотехніки та одну одиницю спецтехніки.

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