Про це повідомляють в Х.

Пітер Фуше – громадянин Великобританії, допомагав ЗСУ на Донбасі з весни 2022-го як бойовий медик, склав присягу та приєднався до ЗСУ офіційно.

Фуше був відомий своїми закликами до західних урядів щодо найскорішого виділення військової допомоги Україні.

“Сьогодні не стало великого друга України. Загинув волонтер, парамедик, громадянин Південної Африки і Великої Британії, що воював майже з перших днів війни, один з засновників фонду “Костянтин” – Пітер Фуше. Він дуже любив Україну. Честь і вічна пам’ять Герою”, – пише військовий про Фуше.

Відео, на якому британець закликає владу діяти, зробило його ще більш відомим.

Його героїзму не було меж. Він брав активну участь у порятунку понад 200 поранених українських воїнів, евакуації мирного населення з найбільш небезпечних прифронтових міст, а також доставці гуманітарної допомоги мешканцям цих міст, розповідають друзі Фуше з проєкту “Констянтин”.