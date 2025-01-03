Про це повідомляє Українська федерація карате.

Олександр Семенюк залишив вагомий слід у розвитку карате в Україні, не тільки як видатний спортсмен, а й як тренер, чиє прагнення до досконалості надихало молодь. Його талант і відданість спорту сформували ціле покоління спортсменів, які продовжують його справу.

“Олександр був не просто воїном. Для мене він уособлював цілу епоху українського карате — на яку я рівнявся, з якою змагався, і завдяки якій колись повірив у себе. Його шлях був прикладом для багатьох: шлях чесності, сили та гідності”, – поділився своїми спогадами заслужений тренер України Олександр Пікулін.

Українська федерація карате висловлює глибокі співчуття родині, друзям та всім, хто знав і поважав Олександра.

Його життя було сповнене перемог та високих досягнень, але головне — він залишив спадщину у вигляді своїх учнів і прикладом справжнього спортсмена та воїна. Україна втратила не лише чемпіона, а й людину, чия присутність змінювала навколишній світ на краще.