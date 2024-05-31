В Україні, окрім українських військовослужбовців, воюють іноземці. Існує іноземний легіон, бійці якого захищають українську землю добровільно. Нідерландець загинув в боях за визволення України від ворога.

Про це повідомляє NOS.

У Міністерстві закордонних справ підтверджують інформацію про це в соцмережах, але на прохання близьких добровольця, інших даних не було повідомлено.

Чоловік воював в Українському іноземному легіоні і загинув 20 травня біля міста Часів Яр на півночі Донецької області. Відомо, що його тіло було репатрійовано.

24 травня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що українські захисники мали невелике просування в районі Кремінної Луганської області. Натомість ворог не полишає намірів захопити Часів Яр.

Російський ворог просунувся поблизу Часового Яру, але жодних підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було. Бої тривали на схід від Часів Яру біля Іванівського та на південний схід біля Кліщіївки.