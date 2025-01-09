Володимир Раков, який у 2013 році здобув перемогу на шостому сезоні шоу «Танцюють всі!», після початку повномасштабної війни у 2022 році долучився до лав ЗСУ. Він служив у 2-му стрілецькому батальйоні 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Про це повідомляє Новий Канал та Ольга Фреймут.

“Ти танцював, а я — вражалася твоїм танцям. Таких ніколи не було на цій землі, іноді я підозрювала тебе у тому, що ти Божественний. […] Вова, ти — Естет. Ангел. Легенда. Герой. Ти віддав життя за волю України”, – написала Фреймут.

Володимир родом із Євпаторії. Йому було 30 років. Попри значні досягнення у хореографії, він залишив творчу кар’єру, щоб захищати Батьківщину.

Хореограф мав багаторічний досвід та численні досягнення у танцювальній сфері. Він працював асистентом хореографа шоу “Танці з зірками”, знімався у фільмі “Давай танцюй!” та був частиною команди Wonder Crew, яка здобула перемогу на World of Dance у Берліні у 2018 році.

Окрім участі в українських проєктах, Володимир навчався в престижних танцювальних школах США, серед яких Broadway Dance Center у Нью-Йорку, Millennium у Лос-Анджелесі та Movement Lifestyle у Лос-Анджелесі.