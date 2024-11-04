Про це повідомили представники блек-метал гурту Nokturnal Mortum.
“Музикант із лав харківської метал-сцени Аморт зустрів своє безсмертя у бою у війні за виживання України. Вічна пам’ять, вічна слава.”, – зазначили у дописі.
Шанувальників закликають увімкнути осінню композицію “Аврора” або будь-який інший запис за участю Аморта, щоб згадати його талант гри на барабанах.
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