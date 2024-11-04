Микола Состін, відомий як Аморт - талановитий барабанщик та учасник харківської блек-метал сцени загинув у віці 39 років, захищаючи Україну.

Про це повідомили представники блек-метал гурту Nokturnal Mortum.

“Музикант із лав харківської метал-сцени Аморт зустрів своє безсмертя у бою у війні за виживання України. Вічна пам’ять, вічна слава.”, – зазначили у дописі.

Шанувальників закликають увімкнути осінню композицію “Аврора” або будь-який інший запис за участю Аморта, щоб згадати його талант гри на барабанах.

У Голосіївському районі столиці сталася смертельна ДТП.

1 загиблий та 46 постраждалих внаслідок удару по Харкову.