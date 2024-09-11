Про це повідомили у Комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова та в етері телеканалу «Прямий».

«Павло Пархоменко був не лише талановитим медійником, але й мужнім патріотом. Він присвятив своє життя тому, щоб доносити правду українцям і світу, а в найважчий для країни момент обрав шлях захисника і вступив до лав Збройних сил України», — заявили у Комітеті.

Павло Пархоменко працював на телеканалі «Прямий» від моменту його заснування.

Захищати Україну він почав ще у 2014 році, а з початком повномасштабного вторгнення знову приєднався до лав ЗСУ.

«Він мав неймовірний бойовий досвід, і коли у 2022 році розпочалось повномасштабне вторгнення, уже не вийшов на роботу, не повернувся на канал, а одразу, не чекаючи повістки, дзвінка з військкомату, пішов нас захищати», — розповіла ведуча Олена Курбанова.

Похорон Павла Пархоменка відбудеться 13 вересня на Лісовому кладовищі у Києві. Збір на церемонію прощання розпочнеться біля прощальної зали о 10:30.