У п'ятницю, 27 вересня, на війні загинув український артист Клайпедського державного музичного театру Артем Ковбасинський. З перших днів повномасштабного російського вторгнення він повернувся з Литви в Україну й долучився до лав ЗСУ.

Сумну звістку повідомляє заклад культури, де працював артист.

Колеги танцюриста відзначають, що Ковбасинський вважав своїм обов’язком захищати рідну землю від окупантів.

“На жаль, не всі повертаються з війни. Сьогодні ми отримали болісну звістку, що в Україні, на полі бою, загинув колишній артист балету Клайпедського державного музичного театру Артем Ковбасинський”, – йдеться у повідомленні.

Друзі захисника розповіли, що дізнавшись про початок війни в Україні, Ковбасинський не міг залишатися за її межами й говорив, що втратить гідність та людяність, якщо продовжить мирно жити та працювати у Литві.

“Я повинен повернутися у свою країну і захищати її від окупантів. Це мій обов’язок і перед Батьківщиною, і перед близькими, які там залишилися. Але це рішення було важким, не приховуватиму”, – казав він тоді.