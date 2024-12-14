Сумною звісткою про це поділилась акторка Ірма Вітовська-Ванца на своїй сторінці у Facebook.
“Яків Ткаченко на щиті… Лети, дорогий і сердечний. Слава Герою!” — йдеться у дописі акторки.
Про загибель Ткаченка написав також режисер Олесь Санін.
“Два дні тому говорили. Один з найталановитіших українських акторів. Справжній лицар. Справжній друг. Глибокі співчуття рідним і близьким Якова. Вічна слава герою!” — написав він.
Яків Ткаченко був відомим актором, який зіграв цікаві ролі у фільмах “Ціна правди”, “Червоний”, “Довбуш”, “Припутні”, “Безславні кріпаки” та у серіалі “Перевізниця”.
У перші дні повномасштабного вторгнення Ткаченко вступив до територіальної оборони Дніпра, брав участь у боях на Донеччині, двічі був поранений, але повертався до строю. Торік, після демобілізації, він свідомо повернувся на фронт у складі 3-ї штурмової бригади.
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