У суботу, 14 грудня, стало відомо про загибель на фронті українського актора театру та кіно Якова Ткаченка, який із перших днів повномасштабного вторгнення Росії став на захист України.

Сумною звісткою про це поділилась акторка Ірма Вітовська-Ванца на своїй сторінці у Facebook.

“Яків Ткаченко на щиті… Лети, дорогий і сердечний. Слава Герою!” — йдеться у дописі акторки.

Про загибель Ткаченка написав також режисер Олесь Санін.

“Два дні тому говорили. Один з найталановитіших українських акторів. Справжній лицар. Справжній друг. Глибокі співчуття рідним і близьким Якова. Вічна слава герою!” — написав він.

Яків Ткаченко був відомим актором, який зіграв цікаві ролі у фільмах “Ціна правди”, “Червоний”, “Довбуш”, “Припутні”, “Безславні кріпаки” та у серіалі “Перевізниця”.

У перші дні повномасштабного вторгнення Ткаченко вступив до територіальної оборони Дніпра, брав участь у боях на Донеччині, двічі був поранений, але повертався до строю. Торік, після демобілізації, він свідомо повернувся на фронт у складі 3-ї штурмової бригади.