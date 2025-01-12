Про це повідомляє “Місто”.

Видання посилається на допис дружини Ганущака у соцмережах. Журналісти додали, що відео, які знімав Руслан Ганущак на війні, транслювали українські телеканали та іноземні медіа. Також він був гідом воєнного кореспондента “Los Angeles Times” Сергія Лойка.

“Сьогодні на війні загинув мій друг. Дуже близький. Надійний. Людина неймовірно світла. Наповнена талантом, добром і бажанням змінити світ на краще. Руслан Ганущак. Оператор. Режисер. Боєць.

Ми подружились з ним, коли він був в “Азові”. Це Руслан підняв прапор на вишці над відбитою в ворога територією в селищі Широкине під Маріуполем. Ми працювали в одному ритмі й думали однаково. Ми тримались одних і тих же цінностей, що не заважало нам сперечатися. Ми робили сюжети так, щоб нікого наша війна не залишала байдужим. У нас були свої коди і свої прислів’я.

“І настане день, коли мільйони скажуть Героям Слава! А Пінк Флойд заспіває “Червону Калину”, – так ми казали. “Хочу з тобою працювати”, – сказав мені Руслан, коли почалась повномасштабна. – “Хочу бути корисним”, — поділився спогадами про Руслана Ганущака воєнний журналіст Андрій Цаплієнко.