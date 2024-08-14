На фронті загинув військовий з підрозділу ГУР Міноборони України "Химера", Володимир Крупський, який був відомим представником руху Ultras Odessa.

Про це повідомила адміністраторка фейсбук-спільноти Ultras Odessa Крістіна Гончаренко.

Володимир Крупський, легендарна постать фанатського руху Чорноморця, загинув під час виконання бойового завдання на півдні України в складі підрозділу «Химера» внаслідок поранення, що несумісний із життям.

“З великим болем у серці повідомляємо вам про ще одну непоправну втрату колективу Сегедка і всього чорно-синього руху в цілому”, – пише Крістіна Гончаренко.

Його внесок у фанатську культуру та участь у значних подіях 2010-х років роблять його незабутнім. Він залишиться в пам’яті як яскрава особистість, вірний друг і надійний соратник, розповідає Гончаренко.