На заводі "Авангард" у місті Стерлітамак у Башкортостані в Росії стався вибух, внаслідок якого загинуло троє людей.

Про це повідомляє The Moscow Time та російська служба Радіо Свобода.

Інцидент стався в одному з цехів, де співробітники проводили демонтаж трубопроводу з використанням безвогневого різання. У момент виконання робіт виник спалах. В результаті троє працівників отримали термічні опіки та померли на місці. Будівля цеху готувалася до знесення.

Причини події встановлюються. Як заявили у слідчому комітеті, передбачається, що робітники порушили техніку безпеки під час різання труб.

Федеральне підприємство “Авангард” виробляє комплектуючі для систем реактивного залпового вогню та вибухівку. З початком вторгнення в Україну обсяг замовлень збільшився, що вимагало модернізації заводу. Прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін 2023 року підписав розпорядження про передачу 100% акцій підприємства “Ростеху”.

Підприємство перебуває під санкціями Євросоюзу, а також Швейцарії та України.