Майже півтора відсотка національного ВВП Литва спрямувала на допомогу Україні, що є сумою, співмірною з оборонними бюджетами в деяких країнах світу.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з Прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте за підсумками двосторонньої зустрічі.

«Майже півтора відсотка національного ВВП Литва спрямувала на допомогу Україні. Це насправді відсоток співмірний з деякими оборонними бюджетами в деяких країнах світу. Це величезна сума», – зазначив очільник українського уряду.

Шмигаль наголосив, що Україна надзвичайно цінує всю ту допомогу, яку надає Литва, зокрема військово-технічну – боєприпаси, снаряди, набої, а також рішення Литви виділити 30 мільйонів євро в рамках реалізації чеської ініціативи, «яка критично важлива сьогодні для стабілізації ситуації на полі бою».

Водночас Шмигаль висловив слова вдячності Литві за лідерство в коаліції з гуманітарного і бойового розмінування, за приєднання до ІТ-коаліції, співпрацю на рівні оборонних індустрій, зокрема щодо збільшення виробництва дронів для потреб ЗСУ, за участь у відбудові України, зокрема Київської області та міста Миколаєва.