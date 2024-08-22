На Вінниччині повідомили про підозру священнику УПЦ (МП) з Хмільницького району, який виправдовував збройну агресію Росії.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури.

«За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури священнослужителю УПЦ (МП) з Хмільницького району Вінниччини, громадянину України, повідомлено про підозру у виправдовуванні, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікації осіб, які її здійснювали, та запереченні окупації частини території України (ч. ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік у спілкуванні в месенджері «Телеграм» висловлював проросійські ідеологічні погляди з чітким вираженням антиукраїнської позиції. З метою поширення своїх переконань він надсилав своїм співрозмовникам відповідні текстові та відеоматеріали.

Як джерела інформації підозрюваний використовував російські телеграм-канали, які розповідають про «справжні причини СВО» та подають російську збройну агресію як внутрішній громадянський конфлікт українців.

Із так званих «православних» каналів чоловік поширював пропаганду Кремля про священну війну проти Заходу, який «впав у сатанізм», мета якої – потрапляння всієї території України у зону виключного впливу Росії.

Також серед дописів містяться історії про «ополченця з ЛНР», який нібито побував в українському «концтаборі», та про вигаданий касетний удар української армії по дитячому пляжу на Донеччині з багатьма жертвами.

За вчинення інкримінованих злочинів передбачено покарання до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.