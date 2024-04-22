Про це повідомляє Суспільне.
Максиму Зарецькому було 20 років, він служив у секторі реагування патрульної поліції. Провести його в останню путь прийшли рідні, близькі, колеги та місцеві жителі.
За словами інспектора сектору реагування патрульної поліції Олександра Якименка, Максим Зарецький пропрацював у них півтора року, зарекомендувавши себе з позитивного боку.
“По роботі до нього ніяких питань не було. Дуже хороша людина, був веселий, позитивний. Усі колеги з ним були в дружніх відносинах”, — розповів Олександр Якименко.
Нагадаємо, що вночі 20 квітня співробітник поліції зупинив невідомий автомобіль темного кольору для перевірки в районі міста Гайсин, Вінницької області. У салоні автомобіля перебували двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по співробітниках поліції. Від отриманих поранень 20-річний поліцейський помер.
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